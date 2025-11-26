6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Перья над щитом
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 3000 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 960 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.