flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:960 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 3000 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 26 января 2023
ПродавецCNG
Дата26 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 27 марта 2019
ПродавецSpink
Дата27 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 июня 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 июня 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 29 марта 2007
ПродавецSpink
Дата29 марта 2007
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 960 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы