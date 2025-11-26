6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". "CR" над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "CR" над щитом
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". "CR" над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2200 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - "CR" над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - "CR" над щитом, составляет 230 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - "CR" над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - "CR" над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". "CR" над щитом?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.