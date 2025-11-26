flag
6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". "CR" над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR" над щитом

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" "CR" над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (18)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". "CR" над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 964 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2200 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 8 сентября 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата8 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 6 марта 2024
ПродавецCNG
Дата6 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 9 марта 2022
ПродавецDNW
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2021
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 10 октября 2019
ПродавецDNW
Дата10 октября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - 3 июня 2018
ПродавецLondon Coins
Дата3 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе DNW - 16 марта 2017
ПродавецDNW
Дата16 марта 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 9 февраля 2011
ПродавецCNG
Дата9 февраля 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 9 февраля 2011
ПродавецCNG
Дата9 февраля 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - "CR" над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - "CR" над щитом, составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - "CR" над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - "CR" над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета". "CR" над щитом?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

