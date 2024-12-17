flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1630
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 314 проданному на аукционе Spink за 1800 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1630 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьF
Цена
723 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 6 пенсов 1630 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
2284 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания 6 пенсов 1630 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1630 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1630 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" составляет 1700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов 1630 года "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1630 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы