6 пенсов 1625 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Год1625
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Где продать монету 6 пенсов 1625 года "Второй тип портрета"?
Для продажи 6 пенсов 1625 года "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
