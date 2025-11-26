flag
6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Укороченный широкий бюст

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:880 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" Укороченный широкий бюст - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
1290 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 21 февраля 2018
ПродавецDNW
Дата21 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 1 октября 2008
ПродавецCNG
Дата1 октября 2008
СохранностьF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", разновидность - укороченный широкий бюст?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", разновидность - укороченный широкий бюст, составляет 880 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", вариант - укороченный широкий бюст?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета", вариант - укороченный широкий бюст, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета". Укороченный широкий бюст?

Для продажи 6 пенсов без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

