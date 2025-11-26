6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Без "CR"
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без "CR". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 380 GBP. Торги состоялись 24 апреля 2019.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без "CR", составляет 490 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без "CR", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без "CR"?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.