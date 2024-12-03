flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1626
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:490 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 2250 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 6 сентября 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата6 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 9 февраля 2021
ПродавецDNW
Дата9 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьFR
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 5 декабря 2019
ПродавецDNW
Дата5 декабря 2019
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 25 апреля 2019
ПродавецDNW
Дата25 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1626 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 14 июня 2018
ПродавецDNW
Дата14 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" составляет 490 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов 1626 года "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
