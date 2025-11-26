flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1627
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:480 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2229 проданному на аукционе Spink за 1400 GBP. Торги состоялись 5 июля 2022.

Сохранность
Великобритания 6 пенсов 1627 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 6 пенсов 1627 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" составляет 480 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов 1627 года "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1627 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы