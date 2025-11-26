flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Шестой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе NOONANS за 340 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе MDC Monaco - 9 ноября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата9 ноября 2025
СохранностьF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Stack's - 4 ноября 2025
ПродавецStack's
Дата4 ноября 2025
СохранностьXF40 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Nihon - 9 июня 2024
ПродавецNihon
Дата9 июня 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - 16 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 мая 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Pesek Auctions - 25 февраля 2024
ПродавецPesek Auctions
Дата25 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 27 мая 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата27 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе DNW - 13 февраля 2020
ПродавецDNW
Дата13 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе Heritage - 27 октября 2019
ПродавецHeritage
Дата27 октября 2019
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 3 июля 2019
ПродавецCNG
Дата3 июля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе DNW - 16 января 2019
ПродавецDNW
Дата16 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?

Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

