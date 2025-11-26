6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) года "Шестой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе NOONANS за 340 GBP. Торги состоялись 12 ноября 2025.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" составляет 130 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета"?
Для продажи 6 пенсов без года (1625-1642) "Шестой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.