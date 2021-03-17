Фартинг без года (1625-1649) "Роза" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалФартинг
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года "Роза". Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 15006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 96000 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649) "Роза"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649) "Роза" составляет 160 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649) "Роза"?
Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649) "Роза" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету фартинг без года (1625-1649) "Роза"?
Для продажи фартинг без года (1625-1649) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.