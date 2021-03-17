flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Фартинг без года (1625-1649) "Роза" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) "Роза" - цена монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) "Роза" - цена монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1625-1649) "Роза" - цена монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года "Роза". Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 15006 проданному на аукционе Heritage Auctions за 96000 USD. Торги состоялись 17 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Berk - 29 апреля 2025
ПродавецBerk
Дата29 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 сентября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе NOONANS - 20 сентября 2023
ПродавецNOONANS
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Roma Numismatics - 13 апреля 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата13 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Spink - 31 марта 2023
ПродавецSpink
Дата31 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 25 февраля 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата25 февраля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Davissons Ltd. - 9 ноября 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата9 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе Münzen Gut-Lynt - 18 сентября 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата18 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 11 марта 2022
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе DNW - 12 октября 2021
ПродавецDNW
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе DNW - 12 октября 2021
ПродавецDNW
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) "Роза" на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649) "Роза"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649) "Роза" составляет 160 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649) "Роза"?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649) "Роза" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1625-1649) "Роза"?

Для продажи фартинг без года (1625-1649) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские медные монетыбританские монеты номиналом ФартингНумизматические аукционы