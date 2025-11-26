flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1642-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) года "Седьмой тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 475 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 13 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата13 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 20 мая 2020
ПродавецCNG
Дата20 мая 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе DNW - 22 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата22 апреля 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) "Седьмой тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1642 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 2 пенса (Полгрота)Нумизматические аукционы