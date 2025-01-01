flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты 2 пенса (Полгрота) Карла I - Великобритания

2 пенса (Полгрота) 1625

Роза
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Есть обводка115без года (1625-1642)Без обводки09
2 пенса (Полгрота) 1625

Второй тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Овальный щит010без года (1625-1642)Перья над щитом02
2 пенса (Полгрота) 1625

Третий тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)03без года (1625-1642)Перья над щитом01
2 пенса (Полгрота) 1625

Четвёртый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)Без обводки. "CR" разделён щитом19без года (1625-1642)Есть обводка. "CR" разделён щитом05без года (1625-1642)Без "CR"01без года (1625-1642)Щит более круглый. Без обводки126без года (1625-1642)Обводка на аверсе или обеих сторонах126без года (1625-1642)(P). (R)016
2 пенса (Полгрота) 1625

Пятый тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)01
2 пенса (Полгрота) 1642

Седьмой тип портрета
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1642-1649)116
2 пенса (Полгрота) 1631

Первый выпуск Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1632)042
