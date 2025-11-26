flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Обводка на аверсе или обеих сторонах (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Обводка на аверсе или обеих сторонах

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Обводка на аверсе или обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Обводка на аверсе или обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:160 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Обводка на аверсе или обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Обводка на аверсе или обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 420 GBP. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Status International - 6 июня 2025
ПродавецStatus International
Дата6 июня 2025
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 350 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Status International - 7 июня 2024
ПродавецStatus International
Дата7 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Status International - 9 июня 2023
ПродавецStatus International
Дата9 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 14 июля 2022
ПродавецHeritage
Дата14 июля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 14 июля 2022
ПродавецHeritage
Дата14 июля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 11 марта 2022
ПродавецCNG
Дата11 марта 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 10 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 10 февраля 2022
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 20 января 2022
ПродавецStack's
Дата20 января 2022
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 28 ноября 2020
ПродавецTimeLine Auctions
Дата28 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 6 сентября 2020
ПродавецTimeLine Auctions
Дата6 сентября 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 3 июля 2019
ПродавецCNG
Дата3 июля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - 2 июня 2019
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - обводка на аверсе или обеих сторонах?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - обводка на аверсе или обеих сторонах, составляет 160 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - обводка на аверсе или обеих сторонах?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - обводка на аверсе или обеих сторонах, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Обводка на аверсе или обеих сторонах?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

