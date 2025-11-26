flag
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Перья над щитом

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" Перья над щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42 EUR. Торги состоялись 18 октября 2016.

Сохранность
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 45 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета". Перья над щитом?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

