flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза". Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,86 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (9)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Роза". Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 425 USD. Торги состоялись 25 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 10 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата10 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Heritage - 8 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата8 июня 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 26 января 2023
ПродавецCNG
Дата26 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 6 июня 2012
ПродавецCNG
Дата6 июня 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", разновидность - без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", разновидность - без обводки, составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", вариант - без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", вариант - без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза". Без обводки?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 2 пенса (Полгрота)Нумизматические аукционы