2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки. "CR" разделён щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без обводки. "CR" разделён щитом

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:190 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Без обводки "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (8)Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Без обводки. "CR" разделён щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Spink за 1100 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 15 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 2 марта 2019
ПродавецTimeLine Auctions
Дата2 марта 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Pegasi Numismatics - 22 мая 2018
ПродавецPegasi Numismatics
Дата22 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе VAuctions - 22 мая 2018
ПродавецVAuctions
Дата22 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки, "CR" разделён щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - без обводки, "CR" разделён щитом, составляет 190 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки, "CR" разделён щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - без обводки, "CR" разделён щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Без обводки, "CR" разделён щитом?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
