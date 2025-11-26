2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)
Фотография: VAuctions
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1631-1632)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1500 USD. Торги состоялись 22 мая 2025.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 550 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.