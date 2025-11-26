flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) года "Первый выпуск Бриот". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1500 USD. Торги состоялись 22 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьXF
Цена
608 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 CHF
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 30 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 26 июня 2024
ПродавецSpink
Дата26 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Heritage - 20 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 апреля 2023
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 15 января 2023
ПродавецSpink
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Davissons Ltd. - 9 ноября 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата9 ноября 2022
СохранностьVF25 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе CNG - 12 мая 2022
ПродавецCNG
Дата12 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" на аукционе DNW - 21 января 2021
ПродавецDNW
Дата21 января 2021
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" составляет 550 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) "Первый выпуск Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
