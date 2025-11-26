flag
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза". Есть обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Есть обводка

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,86 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" Есть обводка - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Роза". Есть обводка. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе NOONANS за 900 GBP. Торги состоялись 3 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF35 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 ноября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 9 декабря 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 февраля 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Baldwin's of St. James's - 2 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата2 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Coin Cabinet - 15 июня 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 июня 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 5 ноября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата5 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе Davissons Ltd. - 4 марта 2015
ПродавецDavissons Ltd.
Дата4 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", разновидность - есть обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", разновидность - есть обводка, составляет 80 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", вариант - есть обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза", вариант - есть обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза". Есть обводка?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Роза" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

