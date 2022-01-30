flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Есть обводка. "CR" разделён щитом (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Есть обводка. "CR" разделён щитом

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:350 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Есть обводка "CR" разделён щитом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (5)Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Есть обводка. "CR" разделён щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 97094 проданному на аукционе Heritage Auctions за 624 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 624 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 520 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - есть обводка, "CR" разделён щитом?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - есть обводка, "CR" разделён щитом, составляет 350 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - есть обводка, "CR" разделён щитом?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - есть обводка, "CR" разделён щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Есть обводка, "CR" разделён щитом?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

