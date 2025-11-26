flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". (P). (R) (Великобритания, Карл I)

Разновидность: (P). (R)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" (P) (R) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" (P) (R) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:57000 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" (P) (R) - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". (P). (R). Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 30258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646250 USD. Торги состоялись 16 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 26 апреля 2023
ПродавецCNG
Дата26 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
ПродавецStack's
Дата27 октября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
ПродавецStack's
Дата27 октября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
ПродавецStack's
Дата27 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 27 октября 2022
ПродавецStack's
Дата27 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2019
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Holding History Inc - 1 июня 2019
ПродавецHolding History Inc
Дата1 июня 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - 29 апреля 2015
ПродавецDavissons Ltd.
Дата29 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 17 мая 2014
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - 17 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2014
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 25 сентября 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата25 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - (P), (R)?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - (P), (R), составляет 57000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - (P), (R)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - (P), (R), основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". (P), (R)?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

