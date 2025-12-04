flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый. Без обводки (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Щит более круглый. Без обводки

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Щит более круглый Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Щит более круглый Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" Щит более круглый Без обводки - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (25)Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый. Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 37046 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 21 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 2 октября 2025
ПродавецCNG
Дата2 октября 2025
СохранностьVF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU50 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - 19 января 2023
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьXF40 NGC
ПродавецStack's
Дата19 января 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 10 сентября 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата10 сентября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 29 мая 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата29 мая 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 9 сентября 2019
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 27 июня 2018
ПродавецCNG
Дата27 июня 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - 25 ноября 2017
ПродавецTimeLine Auctions
Дата25 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 30 октября 2017
ПродавецSpink
Дата30 октября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Agora - 22 августа 2017
ПродавецAgora
Дата22 августа 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - 18 января 2017
ПродавецCNG
Дата18 января 2017
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" на аукционе Agora - 20 сентября 2016
ПродавецAgora
Дата20 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - щит более круглый, без обводки?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - щит более круглый, без обводки, составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - щит более круглый, без обводки?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - щит более круглый, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый, Без обводки?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

