2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый. Без обводки (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Щит более круглый. Без обводки
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый. Без обводки. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 37046 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 21 января 2025.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - щит более круглый, без обводки?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", разновидность - щит более круглый, без обводки, составляет 130 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - щит более круглый, без обводки?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета", вариант - щит более круглый, без обводки, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Щит более круглый, Без обводки?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.