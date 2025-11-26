2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 260 GBP. Торги состоялись 15 мая 2017.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" составляет 260 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.