flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Третий тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 260 GBP. Торги состоялись 15 мая 2017.

Сохранность
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 17 июля 2019
ПродавецCNG
Дата17 июля 2019
СохранностьVF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе CNG - 26 сентября 2018
ПродавецCNG
Дата26 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 мая 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 мая 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" составляет 260 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 2 пенса (Полгрота)Нумизматические аукционы