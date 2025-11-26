flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Овальный щит (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Овальный щит

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Овальный щит - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Овальный щит - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:430 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" Овальный щит - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Овальный щит. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1600 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF40 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 18 мая 2022
ПродавецCNG
Дата18 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 14 ноября 2019
ПродавецSpink
Дата14 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе CNG - 5 июня 2019
ПродавецCNG
Дата5 июня 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 28 марта 2012
ПродавецSpink
Дата28 марта 2012
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2011
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2011
СохранностьНет оценки
Цена
******
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" на аукционе Spink - 27 сентября 2007
ПродавецSpink
Дата27 сентября 2007
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - овальный щит?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - овальный щит, составляет 430 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - овальный щит?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - овальный щит, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Овальный щит?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

