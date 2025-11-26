2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Овальный щит (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Овальный щит
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Овальный щит. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1600 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - овальный щит?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - овальный щит, составляет 430 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - овальный щит?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - овальный щит, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Овальный щит?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.