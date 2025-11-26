2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Перья над щитом
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес1 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Второй тип портрета". Перья над щитом. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2540 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 190 USD. Торги состоялись 23 мая 2012.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", разновидность - перья над щитом, составляет 160 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета", вариант - перья над щитом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета". Перья над щитом?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.