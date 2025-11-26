flag
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:140 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) года "Пятый тип портрета". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 340 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Goldberg - 25 сентября 2013
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" на аукционе Goldberg - 25 сентября 2013
ПродавецGoldberg
Дата25 сентября 2013
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" составляет 140 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета"?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) "Пятый тип портрета" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

