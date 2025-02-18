flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Фартинг без года (1625-1649). Есть обводка (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Есть обводка

Аверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) Есть обводка - цена монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) Есть обводка - цена монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:170 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1625-1649) Есть обводка - цена монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (13)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. Есть обводка. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе NOONANS за 400 GBP. Торги состоялись 18 февраля 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
328 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе NOONANS - 18 февраля 2025
ПродавецNOONANS
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьVG
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 28 ноября 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата28 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе TimeLine Auctions - 24 февраля 2018
ПродавецTimeLine Auctions
Дата24 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Davissons Ltd. - 30 марта 2016
ПродавецDavissons Ltd.
Дата30 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 29 мая 2014
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Heritage - 29 мая 2014
ПродавецHeritage
Дата29 мая 2014
СохранностьXF40 BN NGC
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 4 мая 2011
ПродавецCNG
Дата4 мая 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьVF
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе CNG - 24 мая 2006
ПродавецCNG
Дата24 мая 2006
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе Goldberg - 1 июня 2005
ПродавецGoldberg
Дата1 июня 2005
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - есть обводка?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - есть обводка, составляет 170 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - есть обводка?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - есть обводка, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1625-1649). Есть обводка?

Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

