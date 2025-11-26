3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр46 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
- Год1644
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OXON. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 31076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.
Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON составляет 93000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON?
Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OXON?
Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.