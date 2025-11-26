flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1644
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:93000 USD
График аукционных продаж 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (37)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OXON. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 31076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360000 USD. Торги состоялись 24 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе NOONANS - 9 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата9 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
43368 $
Цена в валюте аукциона 32000 GBP
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
48000 $
Цена в валюте аукциона 48000 USD
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 8 января 2024
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 6 июня 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата6 июня 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Münzenonline - 23 апреля 2021
ПродавецMünzenonline
Дата23 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 6 ноября 2020
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 6 ноября 2020
ПродавецHeritage
Дата6 ноября 2020
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьMS62 + NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе CNG - 15 января 2020
ПродавецCNG
Дата15 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 28 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата28 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 25 сентября 2018
ПродавецSovereign Rarities
Дата25 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Künker - 21 июня 2018
ПродавецKünker
Дата21 июня 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 14 января 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата14 января 2018
СохранностьXF
Цена
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 сентября 2017
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON составляет 93000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OXON основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OXON?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OXON "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1644 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 3 юнайта (Тройной юнайт)Нумизматические аукционы