ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Монеты Великобритании 1634 года

Золотые монеты

Энджел без года (1625-1642)Без "X"
00
Энджел без года (1625-1642)"X" справа
012
Энджел без года (1625-1642)"X" слева
021
Юнайт без года (1625-1642) Первый бюст
0139
Юнайт без года (1625-1642) Второй бюст
1267
Юнайт без года (1625-1642) Третий бюст
059
Юнайт без года (1625-1642) Четвёртый бюст
021
Юнайт без года (1625-1642) Пятый бюст
097
Юнайт без года (1625-1642) Шестой бюст
124
Юнайт без года (1625-1642) Седьмой бюст
010
Юнайт без года (1631-1639) Монеты Бриот
016
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Первый бюст
053
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Второй бюст
046
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Второй бюстБюст разделяет легенду
010
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Третий бюст
016
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Четвёртый бюст
053
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Пятый бюст
03
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) Шестой бюст
021
2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) Монеты Бриот
019
1 крона без года (1625-1642) Первый бюст
062
1 крона без года (1625-1642) Второй бюст
1104
1 крона без года (1625-1642) Второй бюстЯкорь под портретом
01
1 крона без года (1625-1642) Второй бюст"CR"
015
1 крона без года (1625-1642) Третий бюст
05
1 крона без года (1625-1649) Четвёртый бюст
095
1 крона без года (1625-1642) Пятый бюст
02
1 крона без года (1625-1649) Шестой бюст
01
1 крона без года (1631-1639) Монеты Бриот
00

Серебряные монеты

1 крона без года (1625-1642) Первый тип всадника
2110
1 крона без года (1625-1642) Первый тип всадникаПерья над щитом
012
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадника
076
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадникаПерья над щитом
286
1 крона без года (1625-1642) Третий тип всадника
190
1 крона без года (1625-1642) Третий тип всадникаПерья над щитом
044
1 крона без года (1625-1642) Третий тип всадникаЛиния под всадником
01
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Первый тип всадникаЛиния под всадником
025
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Первый тип всадника
179
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Первый тип всадникаПерья над щитом
019
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадника"CR" над щитом
286
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадника"CR" над щитом. Перья над щитом
019
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаПерья над щитом. Без "CR"
05
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаОвальный щит. "CR" разделён щитом
587
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаПерья над щитом. Овальный щит
00
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Третий тип всадника
5382
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Третий тип всадникаПерья над щитом
039
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника
8198
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника(P) над щитом
09
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадникаНизкорослая лошадь
00
1 шиллинг без года (1625-1642) Первый тип портрета
2110
1 шиллинг без года (1625-1642) Первый тип портретаПерья над щитом
111
1 шиллинг без года (1625-1642) Второй тип портрета
050
1 шиллинг без года (1625-1642) Второй тип портретаПерья над щитом
058
1 шиллинг без года (1625-1642) Второй тип портретаПерья над щитом. Крест на щите
01
1 шиллинг без года (1625-1642) Третий тип портрета
275
1 шиллинг без года (1625-1642) Третий тип портретаПерья над щитом
031
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаЕсть обводка
3139
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез обводки
5259
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаПерья над щитом. Есть обводка
01
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаПерья над щитом. Без обводки
126
1 шиллинг без года (1625-1642) Пятый тип портрета
4207
1 шиллинг без года (1625-1642) Пятый тип портрета"N" на реверсе перевёрнута
012
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портрета
10330
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портретаМалый портрет
02
6 пенсов без года (1625-1642) Третий тип портрета"CR" над щитом
018
6 пенсов без года (1625-1642) Третий тип портретаПерья над щитом
016
6 пенсов без года (1625-1642) Четвёртый тип портрета"CR"
137
6 пенсов без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез "CR"
01
6 пенсов без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез обводки
249
6 пенсов без года (1625-1642) Пятый тип портрета
2108
6 пенсов без года (1625-1642) Пятый тип портретаЛирные крестовины
04
6 пенсов без года (1625-1642) Шестой тип портрета
242
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) РозаЕсть обводка
115
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) РозаБез обводки
09
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Второй тип портретаОвальный щит
010
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Второй тип портретаПерья над щитом
02
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Третий тип портрета
03
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Третий тип портретаПерья над щитом
01
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез обводки. "CR" разделён щитом
19
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаЕсть обводка. "CR" разделён щитом
05
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез "CR"
01
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаЩит более круглый. Без обводки
126
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаОбводка на аверсе или обеих сторонах
126
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портрета(P). (R)
016
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Пятый тип портрета
01
Пенни без года (1625-1642) РозаВнутри обводка
16
Пенни без года (1625-1642) РозаБез обводки
010
Пенни без года (1625-1642) Второй тип портретаВнутри обводка
01
Пенни без года (1625-1642) Второй тип портретаБез обводки
04
Пенни без года (1625-1642) Третий тип портретаБез обводки
02
Пенни без года (1625-1642) Третий тип портретаОбводка с одной стороны
01
Пенни без года (1625-1642) Четвёртый тип портрета"CR" разделён щитом. Без обводки
04
Пенни без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез "CR". Внутри обводка
011
Пенни без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез "CR". Без обводки
319
Пенни без года (1625-1642) Пятый тип портрета
06
1/2 пенни без года (1625-1649) Роза
042

Медные монеты

Фартинг без года (1625-1649)
144
Фартинг без года (1625-1649)"CARA"
01
Фартинг без года (1625-1649)Клипа
04
Фартинг без года (1625-1649)Есть обводка
013
Фартинг без года (1625-1649) Роза
061
