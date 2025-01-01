ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Монеты Великобритании 1634 года
Золотые монеты
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) Второй бюстБюст разделяет легенду
Средняя цена1900 $
Продажи
010
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Первый тип всадникаЛиния под всадником
Средняя цена2600 $
Продажи
025
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Первый тип всадникаПерья над щитом
Средняя цена1300 $
Продажи
019
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадника"CR" над щитом
Средняя цена350 $
Продажи
286
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадника"CR" над щитом. Перья над щитом
Средняя цена1300 $
Продажи
019
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаПерья над щитом. Без "CR"
Средняя цена1900 $
Продажи
05
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаОвальный щит. "CR" разделён щитом
Средняя цена330 $
Продажи
587
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Второй тип всадникаПерья над щитом. Овальный щит
Средняя цена—
Продажи
00
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1642) Третий тип всадникаПерья над щитом
Средняя цена330 $
Продажи
039
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника(P) над щитом
Средняя цена260 $
Продажи
09
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадникаНизкорослая лошадь
Средняя цена—
Продажи
00
1 шиллинг без года (1625-1642) Второй тип портретаПерья над щитом. Крест на щите
Средняя цена7300 $
Продажи
01
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаПерья над щитом. Есть обводка
Средняя цена2000 $
Продажи
01
1 шиллинг без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаПерья над щитом. Без обводки
Средняя цена2800 $
Продажи
126
1 шиллинг без года (1625-1642) Пятый тип портрета"N" на реверсе перевёрнута
Средняя цена430 $
Продажи
012
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Второй тип портретаПерья над щитом
Средняя цена160 $
Продажи
02
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез обводки. "CR" разделён щитом
Средняя цена190 $
Продажи
19
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаЕсть обводка. "CR" разделён щитом
Средняя цена350 $
Продажи
05
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаЩит более круглый. Без обводки
Средняя цена130 $
Продажи
126
2 пенса (Полгрота) без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаОбводка на аверсе или обеих сторонах
Средняя цена160 $
Продажи
126
Пенни без года (1625-1642) Четвёртый тип портрета"CR" разделён щитом. Без обводки
Средняя цена140 $
Продажи
04
Пенни без года (1625-1642) Четвёртый тип портретаБез "CR". Внутри обводка
Средняя цена180 $
Продажи
011
Медные монеты
Категория
Год
Поиск