Энджел без года (1625-1642). "X" справа (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит золотая монета Карла I энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" справа? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" справа, составляет 3700 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 666,13 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1625-1642), вариант - "X" справа? Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1625-1642), вариант - "X" справа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.