flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Энджел без года (1625-1642). "X" справа (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "X" справа

Аверс монеты - Энджел без года (1625-1642) "X" справа - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Энджел без года (1625-1642) "X" справа - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3700 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1625-1642) "X" справа - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (12)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1625-1642) года. "X" справа. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 5254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
3250 $
Цена в валюте аукциона 3250 USD
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
3607 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Spink - 17 января 2021
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе New York Sale - 11 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе CNG - 15 сентября 2010
ПродавецCNG
Дата15 сентября 2010
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Künker - 28 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" справа?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" справа, составляет 3700 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 666,13 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1625-1642), вариант - "X" справа?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1625-1642), вариант - "X" справа, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1625-1642). "X" справа?

Для продажи энджел без года (1625-1642) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЭнджелНумизматические аукционы