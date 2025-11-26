flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Энджел без года (1625-1642). Без "X" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Без "X"

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Где продать монету энджел без года (1625-1642). Без "X"?

Для продажи энджел без года (1625-1642) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

