Энджел без года (1625-1642). Без "X" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Без "X"
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес5 гр
- Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать монету энджел без года (1625-1642). Без "X"?
Для продажи энджел без года (1625-1642) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
