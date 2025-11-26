Энджел без года (1625-1642). "X" слева (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "X" слева
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес5 гр
- Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЭнджел
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1625-1642) года. "X" слева. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1614 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" слева?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" слева, составляет 2800 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 666,96 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1625-1642), вариант - "X" слева?
Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1625-1642), вариант - "X" слева, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету энджел без года (1625-1642). "X" слева?
Для продажи энджел без года (1625-1642) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.