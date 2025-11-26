flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Энджел без года (1625-1642). "X" слева (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "X" слева

Аверс монеты - Энджел без года (1625-1642) "X" слева - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Энджел без года (1625-1642) "X" слева - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес5 гр
  • Чистого золота (0,1599 oz) 4,975 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЭнджел
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж Энджел без года (1625-1642) "X" слева - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (21)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты энджел без года (1625-1642) года. "X" слева. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1614 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 29 октября 2025
ПродавецSINCONA
Дата29 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
4728 $
Цена в валюте аукциона 3750 CHF
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 29 октября 2025
ПродавецSINCONA
Дата29 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
4413 $
Цена в валюте аукциона 3500 CHF
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе CNG - 10 января 2024
ПродавецCNG
Дата10 января 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Roma Numismatics - 27 марта 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата27 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 марта 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 22 ноября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата22 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 27 сентября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата27 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Энджел без года (1625-1642) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2011
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2011
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Карла I энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" слева?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты энджел без года (1625-1642), разновидность - "X" слева, составляет 2800 USD. В монете содержится 4,975 гр чистого золота, поэтому ниже 666,96 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене энджел без года (1625-1642), вариант - "X" слева?

Информация о текущей стоимости британской монеты энджел без года (1625-1642), вариант - "X" слева, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету энджел без года (1625-1642). "X" слева?

Для продажи энджел без года (1625-1642) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

