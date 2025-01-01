flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Осадные монеты 3 шиллинга Карла I - Великобритания

3 шиллинга 1645

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1645"S"-0416451,00005
