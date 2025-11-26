flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 шиллинга 1645 года. "S" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "S"

Аверс монеты - 3 шиллинга 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 шиллинга 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес16 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 шиллинга
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворКарлайл
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:15000 USD
График аукционных продаж 3 шиллинга 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 шиллинга 1645 года. "S". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе Spink за 22000 GBP. Торги состоялись 28 марта 2012.

Сохранность
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
9026 $
Цена в валюте аукциона 8000 CHF
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе TimeLine Auctions - 7 июня 2020
ПродавецTimeLine Auctions
Дата7 июня 2020
СохранностьНет оценки
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 38 GBP
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Spink - 28 марта 2012
ПродавецSpink
Дата28 марта 2012
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 3 шиллинга 1645 года, разновидность - "S"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 шиллинга 1645 года, разновидность - "S", составляет 15000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 шиллинга 1645 года, вариант - "S"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 шиллинга 1645 года, вариант - "S", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 шиллинга 1645 года. "S"?

Для продажи 3 шиллинга 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

