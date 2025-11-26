3 шиллинга 1645 года (Великобритания, Карл I)
Фотография: Spink
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес16 гр
- Диаметр32 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,000
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал3 шиллинга
- Год1645
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворКарлайл
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 шиллинга 1645 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Spink за 47000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 3 шиллинга 1645 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 шиллинга 1645 года составляет 34000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 шиллинга 1645 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 3 шиллинга 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 шиллинга 1645 года?
Для продажи 3 шиллинга 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.