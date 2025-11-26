flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 шиллинга 1645 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 шиллинга 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 шиллинга 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес16 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,000

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 шиллинга
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворКарлайл
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:34000 USD
График аукционных продаж 3 шиллинга 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (5)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 шиллинга 1645 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Spink за 47000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
27078 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьF
Цена
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
50034 $
Цена в валюте аукциона 40000 GBP
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
Великобритания 3 шиллинга 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2011
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2011
СохранностьF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 3 шиллинга 1645 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 шиллинга 1645 года составляет 34000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 шиллинга 1645 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 шиллинга 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 шиллинга 1645 года?

Для продажи 3 шиллинга 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

