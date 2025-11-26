flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1643
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" со знаком OXON?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

