3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр46 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
- Год1643
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" со знаком OXON?
Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
