3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года "Большой портрет" со знаком OXON?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 года OXON "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.