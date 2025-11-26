flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 юнайта (Полюнайта) 1645 года Br (Великобритания, Карл I)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 юнайта (Полюнайта)
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворБристоль
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать монету 1/2 юнайта (Полюнайта) 1645 года со знаком Br?

Для продажи 1/2 юнайта (Полюнайта) 1645 года Br мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1645 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1/2 юнайта (Полюнайта)Нумизматические аукционы