Монеты Великобритании 1649 года

Золотые монеты (Карл I)
Золотые монеты (Содружество)
Серебряные монеты (Карл I)
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника(P) над щитом
Средняя цена260 $
Продажи
09
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадникаНизкорослая лошадь
Средняя цена—
Продажи
00
1 шиллинг без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена910 $
Продажи
041
6 пенсов без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена880 $
Продажи
03
Серебряные монеты (Содружество)
Медные монеты
