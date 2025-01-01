flag
Монеты Великобритании 1649 года

Золотые монеты (Карл I)

Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) Шестой бюст
Средняя цена1600 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Четвёртый бюст
Средняя цена1200 $
Продажи
095
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Шестой бюст
Средняя цена11000 $
Продажи
01

Золотые монеты (Содружество)

Аверс
Реверс
Юнайт 1649
Средняя цена9800 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1649
Средняя цена8600 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
1 крона 1649
Средняя цена8500 $
Продажи
012

Серебряные монеты (Карл I)

Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадника
Средняя цена3200 $
Продажи
076
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадникаПерья над щитом
Средняя цена3300 $
Продажи
286
Аверс
Реверс
1 крона без года (1642-1649) Четвёртый тип всадника
Средняя цена3600 $
Продажи
094
Аверс
Реверс
1 крона без года (1642-1649) Пятый тип всадника
Средняя цена5400 $
Продажи
025
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника
Средняя цена270 $
Продажи
8198
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника(P) над щитом
Средняя цена260 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадникаНизкорослая лошадь
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) Пятый тип всадника
Средняя цена600 $
Продажи
151
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
10330
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портретаМалый портрет
Средняя цена1900 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена1600 $
Продажи
140
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена910 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
18
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена880 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
116
Аверс
Реверс
Пенни без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена130 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1/2 пенни без года (1625-1649) Роза
Средняя цена130 $
Продажи
042

Серебряные монеты (Содружество)

Аверс
Реверс
1 крона 1649
Средняя цена20000 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1649
Средняя цена1400 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1649
Средняя цена1500 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
6 пенсов 1649
Средняя цена650 $
Продажи
042
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)
Средняя цена90 $
Продажи
144
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)"CARA"
Средняя цена450 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)Клипа
Средняя цена6500 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)Есть обводка
Средняя цена170 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649) Роза
Средняя цена160 $
Продажи
061
