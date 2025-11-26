flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,92 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1649-1660)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:220 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 12 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 21 октября 2025
ПродавецNOONANS
Дата21 октября 2025
СохранностьF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 3 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Spink - 19 июня 2025
ПродавецSpink
Дата19 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 11 июня 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе CHS Basel Numismatics - 12 февраля 2025
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата12 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) составляет 220 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

