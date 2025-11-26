2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) (Великобритания, Содружество)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,92 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал2 пенса (Полгрота)
- Годбез года (1649-1660)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1141 проданному на аукционе The New York Sale за 1400 USD. Торги состоялись 12 января 2022.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) составляет 220 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?
Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)?
Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.