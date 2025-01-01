Каталог монет Содружества (1649-1660)

ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Монеты Содружества с ценами и описанием
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Серебро$1,400-013
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1658
Золото$6,500-020
Великобритания, Содружество
1 крона 1653
Золото$40,000-04
Великобритания, Содружество
1 крона 1658
Золото$5,700-061
Великобритания, Содружество
Юнайт 1653
Серебро$490-1194
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1653
Золото$9,800-024
Великобритания, Содружество
Юнайт 1649
Серебро$550-058
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1652
Золото$25,000-012
Великобритания, Содружество
Юнайт 1650
Серебро$1,400-038
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1652
Серебро$220-0162
Великобритания, Содружество
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Золото$16,000-012
Великобритания, Содружество
Юнайт 1656
Серебро$1,300-2154
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1653
Серебро$1,500-039
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1649
Серебро$230-069
Великобритания, Содружество
1/2 пенни 1649-1660
Золото$8,600-03
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1649
Золото--00
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1657
Серебро$11,000-07
Великобритания, Содружество
1 крона 1651
Серебро$2,900-015
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1660
Серебро$6,200-0108
Великобритания, Содружество
1 крона 1656
Серебро$650-042
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1649
Серебро$2,100$18,000034
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1651
Серебро$370-2107
Великобритания, Содружество
Пенни без года (1649-1660)
Золото$9,500-022
Великобритания, Содружество
1 крона 1650
Золото--00
Великобритания, Содружество
1 крона 1657
Серебро$3,500-2186
Великобритания, Содружество
1 крона 1653
Золото$7,300-08
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1650
Серебро$20,000-05
Великобритания, Содружество
1 крона 1649
Серебро$2,000-033
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1658
Серебро$670-042
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1656
Золото--00
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1655
Серебро$4,100-017
Великобритания, Содружество
1 крона 1654
Серебро$1,500-028
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1660
Серебро$500-024
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1653
Серебро$1,100-0158
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1651
Золото$8,500-012
Великобритания, Содружество
1 крона 1649
Серебро$1,600-071
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1656
Золото$11,000-053
Великобритания, Содружество
Юнайт 1651
Серебро$640-013
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1655
Серебро$1,900-151
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1651
Серебро$7,000-042
Великобритания, Содружество
1 крона 1652
Золото--00
Великобритания, Содружество
1 крона 1655
Золото$18,000-01
Великобритания, Содружество
Юнайт 1660
Золото$24,000-01
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1656
Серебро$2,200-04
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1657
Золото$11,000-09
Великобритания, Содружество
1 крона 1652
Золото$12,000-022
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1651
Серебро$690-044
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1654
Золото$12,000-015
Великобритания, Содружество
Юнайт 1654
Золото$9,100-014
Великобритания, Содружество
1 крона 1651
Серебро$1,900-016
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1660
