Каталог монет Содружества (1649-1660)

Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1658
Серебро$1,400-013Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1653
Золото$6,500-020Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1658
Золото$40,000-04Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1653
Золото$5,700-061Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1653
Серебро$490-1194Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1649
Золото$9,800-024Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1652
Серебро$550-058Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1650
Золото$25,000-012Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1652
Серебро$1,400-038Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Серебро$220-0162Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1656
Золото$16,000-012Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1653
Серебро$1,300-2154Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1649
Серебро$1,500-039Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 пенни 1649-1660
Серебро$230-069Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1649
Золото$8,600-03Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1657
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1651
Серебро$11,000-07Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1660
Серебро$2,900-015Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1656
Серебро$6,200-0108Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1649
Серебро$650-042Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1651
Серебро$2,100$18,000034Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Пенни без года (1649-1660)
Серебро$370-2107Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1650
Золото$9,500-022Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1657
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1653
Серебро$3,500-2186Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1650
Золото$7,300-08Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1649
Серебро$20,000-05Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1658
Серебро$2,000-033Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1656
Серебро$670-042Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1655
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1654
Серебро$4,100-017Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1660
Серебро$1,500-028Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1653
Серебро$500-024Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1651
Серебро$1,100-0158Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1649
Золото$8,500-012Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1656
Серебро$1,600-071Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1651
Золото$11,000-053Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1655
Серебро$640-013Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
6 пенсов 1651
Серебро$1,900-151Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1652
Серебро$7,000-042Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1655
Золото--00Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1660
Золото$18,000-01Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1656
Золото$24,000-01Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1657
Серебро$2,200-04Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1652
Золото$11,000-09Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
2 кроны (Двойная крона) 1651
Золото$12,000-022Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1/2 кроны (Полукрона) 1654
Серебро$690-044Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
Юнайт 1654
Золото$12,000-015Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 крона 1651
Золото$9,100-014Coin photoCoin photo
Великобритания, Содружество
1 шиллинг 1660
Серебро$1,900-016
