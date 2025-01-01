flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Золотые монеты 1 крона Содружества - Великобритания

type-coin
type-coin

1 крона 1649-1660

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1649012165002216510141652091653020165401165500165600165700165804166000
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваВсе британские монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы