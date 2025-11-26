flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1649 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1649 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1649 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:8500 USD
График аукционных продаж 1 крона 1649 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1649 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30212 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
2985 $
Цена в валюте аукциона 2850 EUR
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
6959 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе SINCONA - 23 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата23 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе New York Sale - 14 января 2021
ПродавецNew York Sale
Дата14 января 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона 1649 на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьVF
Цена
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2001
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1649 года "Тип 1649-1660" составляет 8500 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1649 года?

Для продажи 1 крона 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

