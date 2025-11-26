flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1650 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1650
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:9500 USD
График аукционных продаж 1 крона 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1650 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Heritage - 8 января 2024
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
11100 $
Цена в валюте аукциона 11100 USD
ПродавецHeritage
Дата8 января 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
11100 $
Цена в валюте аукциона 11100 USD
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Künker - 17 марта 2023
ПродавецKünker
Дата17 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Heritage - 4 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Künker - 26 января 2022
ПродавецKünker
Дата26 января 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
Дата20 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе New York Sale - 9 января 2019
ПродавецNew York Sale
Дата9 января 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Spink - 25 марта 2015
ПродавецSpink
Дата25 марта 2015
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
******
ПродавецHeritage
Дата10 сентября 2014
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Spink - 26 марта 2014
ПродавецSpink
Дата26 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
******
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 крона 1650 на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1650 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1650 года составляет 9500 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1650 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1650 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1650 года?

Для продажи 1 крона 1650 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
