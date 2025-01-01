flag
Монеты Великобритании 1650 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1650
Средняя цена25000 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1650
Средняя цена7300 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 крона 1650
Средняя цена9500 $
Продажи
022

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069
