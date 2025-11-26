flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1650 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1650
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:25000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1650 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 55200 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 ноября 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 ноября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
9790 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
17034 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Stack's - 24 августа 2022
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Stack's - 24 августа 2022
ПродавецStack's
Дата24 августа 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 29 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 29 октября 2021
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 29 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата29 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 17 августа 2018
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 17 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Baldwin's of St. James's - 24 июня 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата24 июня 2014
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
ПродавецGoldberg
Дата2 июня 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2010
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2010
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания Юнайт 1650 на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1650 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1650 года составляет 25000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1650 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1650 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1650 года?

Для продажи юнайт 1650 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1650 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы