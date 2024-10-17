flag
Пенни без года (1649-1660) (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Пенни без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Пенни без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,48 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалПенни
  • Годбез года (1649-1660)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:370 USD
График аукционных продаж Пенни без года (1649-1660) - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1649-1660) года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 12208 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 13 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Sovereign Rarities - 23 сентября 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 26 июня 2025
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 26 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата26 июня 2025
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе CNG - 4 июня 2025
ПродавецCNG
Дата4 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Spink - 2 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 ноября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата19 ноября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону
Великобритания Пенни без года (1649-1660) на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Содружества пенни без года (1649-1660)?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1649-1660) составляет 370 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1649-1660)?

Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1649-1660) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету пенни без года (1649-1660)?

Для продажи пенни без года (1649-1660) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

