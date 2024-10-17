Пенни без года (1649-1660) (Великобритания, Содружество)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес0,48 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- НоминалПенни
- Годбез года (1649-1660)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты пенни без года (1649-1660) года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 12208 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2600 USD. Торги состоялись 13 марта 2025.
Сколько стоит серебряная монета Содружества пенни без года (1649-1660)?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты пенни без года (1649-1660) составляет 370 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене пенни без года (1649-1660)?
Информация о текущей стоимости британской монеты пенни без года (1649-1660) основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету пенни без года (1649-1660)?
Для продажи пенни без года (1649-1660) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.