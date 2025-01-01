flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Серебряные монеты Пенни Содружества - Великобритания

type-coin
type-coin

Пенни 1649

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1649-1660)2107
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваВсе британские монетыбританские монеты номиналом ПенниНумизматические аукционы