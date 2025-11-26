flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 пенни 1649-1660 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1649-1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 пенни 1649-1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес0,24 гр
  • Диаметр10,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 пенни
  • Год1649-1660
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:230 USD
График аукционных продаж 1/2 пенни 1649-1660 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1649-1660 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 32681 проданному на аукционе Heritage Auctions за 990 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 18 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе TimeLine Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 2 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата2 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 22 января 2025
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе CNG - 4 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата4 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Heritage - 20 июля 2023
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Heritage - 20 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата20 июля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Heritage - 19 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата19 июля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе CNG - 14 июня 2023
ПродавецCNG
Дата14 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе CNG - 14 июня 2023
ПродавецCNG
Дата14 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе Davissons Ltd. - 17 мая 2023
ПродавецDavissons Ltd.
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1/2 пенни 1649-1660 на аукционе NOONANS - 9 марта 2023
ПродавецNOONANS
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 пенни 1649-1660 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 пенни 1649-1660 года составляет 230 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 пенни 1649-1660 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 пенни 1649-1660 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 пенни 1649-1660 года?

Для продажи 1/2 пенни 1649-1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

