ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 кроны (Двойная крона) 1650 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес4,55 гр
  • Чистого золота (0,1341 oz) 4,1723 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал2 кроны (Двойная крона)
  • Год1650
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:7300 USD
График аукционных продаж 2 кроны (Двойная крона) 1650 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1650 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
6959 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 13 января 2024
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 13 января 2024
ПродавецStack's
Дата13 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 25 августа 2022
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 25 августа 2022
ПродавецStack's
Дата25 августа 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе SINCONA - 21 ноября 2021
ПродавецSINCONA
Дата21 ноября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) 1650 на аукционе Leu - 26 октября 2004
ПродавецLeu
Дата26 октября 2004
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Содружества 2 кроны (Двойная крона) 1650 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 2 кроны (Двойная крона) 1650 года составляет 7300 USD. В монете содержится 4,1723 гр чистого золота, поэтому ниже 559,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 кроны (Двойная крона) 1650 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 кроны (Двойная крона) 1650 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 кроны (Двойная крона) 1650 года?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1650 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

