1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,275 гр
  • Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1653
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6500 USD
График аукционных продаж 1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1653 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 28 сентября 2023
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 17 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2018
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе DNW - 18 марта 2015
ПродавецDNW
Дата18 марта 2015
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Heritage - 16 января 2014
ПродавецHeritage
Дата16 января 2014
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 26 июня 2013
ПродавецSpink
Дата26 июня 2013
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 15 января 2008
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Stack's - 15 января 2008
ПродавецStack's
Дата15 января 2008
СохранностьUNC
Цена
******
Великобритания 1 крона 1653 на аукционе Spink - 5 мая 2005
ПродавецSpink
Дата5 мая 2005
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1653 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" составляет 6500 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1653 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1653 года?

Для продажи 1 крона 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
