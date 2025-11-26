1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" (Великобритания, Содружество)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,275 гр
- Чистого золота (0,0671 oz) 2,0862 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1 крона
- Год1653
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1653 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 30258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
Сколько стоит золотая монета Содружества 1 крона 1653 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона 1653 года "Тип 1649-1660" составляет 6500 USD. В монете содержится 2,0862 гр чистого золота, поэтому ниже 279,88 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1653 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1653 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона 1653 года?
Для продажи 1 крона 1653 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.