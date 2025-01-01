Каталог
Великобритания
Период:
1625-1952
1625-1952
Карл I
1625-1649
Содружество
1649-1660
Оливер Кромвель
1656-1658
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Главная
Каталог
Великобритания
1653
Монеты Великобритании 1653 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
Юнайт 1653
Средняя цена
5700 $
Продажи
0
61
2 кроны (Двойная крона) 1653
Средняя цена
7600 $
Продажи
0
20
1 крона 1653
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
20
Серебряные монеты
1 крона 1653
Средняя цена
3500 $
Продажи
2
186
1/2 кроны (Полукрона) 1653
Средняя цена
1300 $
Продажи
2
154
1 шиллинг 1653
Средняя цена
490 $
Продажи
1
194
6 пенсов 1653
Средняя цена
500 $
Продажи
0
24
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена
220 $
Продажи
0
162
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена
370 $
Продажи
2
107
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена
230 $
Продажи
0
69
