ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Монеты Великобритании 1653 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1653
Средняя цена5700 $
Продажи
061
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1653
Средняя цена7600 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
1 крона 1653
Средняя цена6500 $
Продажи
020

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1653
Средняя цена3500 $
Продажи
2186
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1653
Средняя цена1300 $
Продажи
2154
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1653
Средняя цена490 $
Продажи
1194
Аверс
Реверс
6 пенсов 1653
Средняя цена500 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069
